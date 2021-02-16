НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального попросили оштрафовать почти на миллион рублей

Источник:
«Интерфакс»
287 3
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. «По совокупности» она также предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

«Прошу назначить Навальному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей в доход государства», — цитирует «Интерфакс» слова прокурора.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу «Ив Роше», окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом.

По словам Фроловой, подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает».

Прокурор подчеркнула, что Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне».

Она также напомнила о прежних симпатиях Навального к национализму и участии его в «Русских маршах».

Еще по теме
Томские медики подписались за Кляйна
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Россия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Навального попросили оштрафовать почти на миллион рублей
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Мужчина после встречи с оккультистом исчез в своей квартире
Подробности
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томские медики подписались за Кляйна
Сибирь 16.02.2021 15:59
Элитный коттедж в Красноярске выставили на продажу за 100 млн рублей
Сибирь 16.02.2021 15:53
101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор
Сибирь 16.02.2021 15:07
Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд
Сибирь 16.02.2021 13:40
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
22419
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6673
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5209
Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией
4600
Обсуждение (3)
Картина дня
Навального попросили оштрафовать почти на миллион рублей
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Мужчина после встречи с оккультистом исчез в своей квартире
Актуальные темы
Дела Навального
207
Бывший СССР
36
Человек и космос
93
Русские машины
41
Климатические войны
43
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
34
Навального за решеткой завалили котиками
31
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Sibnet.Ru