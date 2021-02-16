Навального попросили оштрафовать почти на миллион рублей

Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. «По совокупности» она также предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

«Прошу назначить Навальному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей в доход государства», — цитирует «Интерфакс» слова прокурора.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу «Ив Роше», окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом.

По словам Фроловой, подсудимый, публикуя «слова, граничащие с безумием», оформил их не как субъективное мнение, а выдал их за факты реальной действительности, при этом он «четко осознавал, что он делает».

Прокурор подчеркнула, что Навальный имел прямой умысел «на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне».

Она также напомнила о прежних симпатиях Навального к национализму и участии его в «Русских маршах».