Элитный коттедж в Красноярске выставили на продажу за 100 млн рублей

Трехэтажный коттедж в поселке «Сосны» в Красноярске с винным погребком и кинотеатром продают за 100 миллионов рублей, сообщает в объявлении.

Коттедж за 100 миллионов рублей построен из кирпича в классическом стиле. В нем есть гостиная, комнаты для гостей, гардероб, кабинет, винный погреб и кинотеатр.

«Мраморная лестница с кованными перилами, двери из массива дерева, встроенная в потолок система кондиционирования, текстиль индивидуального пошива из тканей производства Италия, мебель, привезенная из Англии в сочетании с грамотным зонированием помещений — все это создает особую атмосферу состоятельности», — говорится в объявлении на сайте N1.RU.