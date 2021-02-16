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Элитный коттедж в Красноярске выставили на продажу за 100 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Трехэтажный коттедж в поселке «Сосны» в Красноярске с винным погребком и кинотеатром продают за 100 миллионов рублей, сообщает в объявлении.

Коттедж за 100 миллионов рублей построен из кирпича в классическом стиле. В нем есть гостиная, комнаты для гостей, гардероб, кабинет, винный погреб и кинотеатр.

«Мраморная лестница с кованными перилами, двери из массива дерева, встроенная в потолок система кондиционирования, текстиль индивидуального пошива из тканей производства Италия, мебель, привезенная из Англии в сочетании с грамотным зонированием помещений — все это создает особую атмосферу состоятельности», — говорится в объявлении на сайте N1.RU.



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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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