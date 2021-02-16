НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Фото: © Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Минздрава РФ

Врачи красноярского Кардиоцентра успешно заменили 101-летнему ветерану электрокардиостимулятор, сообщается на сайте организации.

Павел Ефимович пришел на прием в поликлинику Кардиоцентра с жалобами на слабость, отеки нижних конечностей. При обследовании оказалось, что у пациента возрастом 101 год произошло истощение батареи электрокардиостимулятора, который был имплантирован в 2010 году. Потребовалось хирургическое вмешательство – замена кардиостимулятора.

«Операция прошла стандартно, мы имплантировали новый электрокардиостимулятор, которого ему хватит лет на 10. Пациента можно было выписывать на следующие сутки, как обычно мы это делаем, но учитывая почтенный возраст, решили понаблюдать несколько дней. Все показатели в норме, можно отпускать домой», — рассказал заведующий отделением №2 Эдуард Иваницкий.

Павел Ефимович во время войны работал на красноярском машиностроительном заводе, делал снаряды и орудия для фронта. Затем трудился водителем автобуса. У него трое детей, внуки и правнуки. По его мнению, секрет долголетия – в оптимизме и чувстве юмора.

Еще по теме
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Ученые определили, почему женщины страдают в ДТП больше мужчин
Врач рассказал, как правильно смотреть телевизор
Назван самый простой рецепт сохранения молодости
смотреть все
Красноярск #Здоровье
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Подробности
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор
Сибирь 16.02.2021 15:07
Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд
Сибирь 16.02.2021 13:40
Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске
Сибирь 16.02.2021 12:03
Фотограф показал плавление льда на Байкале
Сибирь 16.02.2021 12:03
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21925
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6640
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5636
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5190
Обсуждение (0)
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Актуальные темы
Дорожные войны
43
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
52
О любви и нравах
84
Подробности
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
34
Навального за решеткой завалили котиками
31
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Sibnet.Ru