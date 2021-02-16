101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор

Врачи красноярского Кардиоцентра успешно заменили 101-летнему ветерану электрокардиостимулятор, сообщается на сайте организации.

Павел Ефимович пришел на прием в поликлинику Кардиоцентра с жалобами на слабость, отеки нижних конечностей. При обследовании оказалось, что у пациента возрастом 101 год произошло истощение батареи электрокардиостимулятора, который был имплантирован в 2010 году. Потребовалось хирургическое вмешательство – замена кардиостимулятора.

«Операция прошла стандартно, мы имплантировали новый электрокардиостимулятор, которого ему хватит лет на 10. Пациента можно было выписывать на следующие сутки, как обычно мы это делаем, но учитывая почтенный возраст, решили понаблюдать несколько дней. Все показатели в норме, можно отпускать домой», — рассказал заведующий отделением №2 Эдуард Иваницкий.

Павел Ефимович во время войны работал на красноярском машиностроительном заводе, делал снаряды и орудия для фронта. Затем трудился водителем автобуса. У него трое детей, внуки и правнуки. По его мнению, секрет долголетия – в оптимизме и чувстве юмора.