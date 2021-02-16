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Премьера сериала «Догоняя смерть» эксклюзивно состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Догоняя смерть»

Восьмисерийный детектив «Догоняя смерть» можно эксклюзивно посмотреть в видеосервисе Wink. Он входит в подписку «Онлайн-кинотеатр», которая стоит всего 99 рублей.

По сюжету, после землетрясения на поверхности обнаружены скелеты 3 человек. Результаты тестов ДНК показывают, что эти останки принадлежат людям, которые еще живы. Так начинается захватывающее расследование, которое ведут двое полицейских детективов. Ответы окажутся далеко за рамками человеческого воображения.

Израильский сериал снял режиссер Омри Гивон. В детективе снялись Лиана Айюн, Наддав Нец, Шалом Михаэльшвилли, Цахи Алеви, Михал Кальман, Даниэль Швабе, Авигайль Харари.

Посмотреть «Догоняя смерть»можно только в видеосервисе Wink. Сделать это можно двумя способами — купить сериал навсегда за 349 рублей или оформить подписку «Онлайн-кинотеарт», куда входит детектив и еще 10 тысяч фильмов и сериалов.

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