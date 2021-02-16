Треть россиян выразила недовольство начальством

Каждый третий россиянин недоволен своими отношениями с руководством, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек из всех регионов страны. Оказалось, что 67% довольны отношениями с руководством, 33% же они не устраивают.

«36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объемов работ, задержками после рабочего дня или увольнением. 29% респондентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом», – говорится в сообщении.

Каждый четвертый недоволен личными качествами руководителя. Столько же участников пожаловались на агрессию со стороны начальства. 18% не нравятся звонки и сообщения в нерабочее время, а 7% – сплетни, которые распространяют их руководители.