НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Треть россиян выразила недовольство начальством

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый третий россиянин недоволен своими отношениями с руководством, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек из всех регионов страны. Оказалось, что 67% довольны отношениями с руководством, 33% же они не устраивают.

«36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объемов работ, задержками после рабочего дня или увольнением. 29% респондентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом», – говорится в сообщении.

Каждый четвертый недоволен личными качествами руководителя. Столько же участников пожаловались на агрессию со стороны начальства. 18% не нравятся звонки и сообщения в нерабочее время, а 7% – сплетни, которые распространяют их руководители.

Тема: Делаем карьеру
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Каждый третий россиянин заводил служебный роман
Спрос на курьеров из-за пандемии вырос в пять раз
Больше половины работодателей заявили о необходимости масок
смотреть все
Экономика #Рынок труда
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Подробности
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
101-летнему красноярцу заменили кардиостимулятор
Сибирь 16.02.2021 15:07
Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд
Сибирь 16.02.2021 13:40
Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске
Сибирь 16.02.2021 12:03
Фотограф показал плавление льда на Байкале
Сибирь 16.02.2021 12:03
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21925
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6640
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5636
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5190
Обсуждение (0)
Картина дня
Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски
Мошенники бросили вызов банковской системе России
МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
34
Навального за решеткой завалили котиками
31
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Sibnet.Ru