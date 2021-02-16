Операторы связи предложили хранить цифровые рубли на телефонах

Операторы сотовой связи всерьез заинтересовались внедрением кошельков для цифровых рублей на смартфонах и умных часах, сообщили представители «Билайна» и «Мегафона».

Привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой — с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими, сказал «Известиям» представитель «Мегафона».

В нынешней версии концепции цифрового рубля ведение кошельков на смарт-устройствах не предусмотрено, уточнил представитель «Билайна». А это было бы интересно для компании, так же как и возможность совершать платежи без участия финансовых посредников, добавил он.

В банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах — удобный для пользователя вариант. Но проведение расчетов безопаснее и эффективнее оставить за кредитными организациями, уверены банкиры.