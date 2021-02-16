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МВД подтвердило требования к автомобилям для техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Технические требования к автомобилю, которые предъявляют к автомобилю для прохождения техосмотра, глобально не изменились. На дороги по-прежнему не выпустят машины с подтекающей тормозной жидкостью и трещиной на лобовом стекле со стороны водителя.

В «Требованиях, предъявляемых при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий», которые вступят в силу одновременно с новым законом о техосмотре 1 марта, 83 пункта.

Они касаются тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, лобового стекла, стеклоочистителей и тахографов для общественного транспорта. По сравнению с действующим документом несколько пунктов изложили в другой редакции.

Водители не смогут пройти техосмотр, если подтекает тормозная жидкость, а суммарный люфт в рулевом управлении превышает предельные значения. Должны работать стеклоочистители и стеклоомыватели, ремни безопасности не быть надорванными, свет должен быть правильно настроен.

Авто не должны выпустить на дорогу, если у него есть трещина на лобовом стекле со стороны водителя, но небольшие трещины со стороны пассажира допускаются. Обратят внимание и на сезонное соответствие шин.

МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей. Теперь процедура должна фиксироваться на фото. Данные о диагностической карте автоматически передадут в систему.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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