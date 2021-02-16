Глава «Норникеля» Потанин первым в России заработал $30 млрд

Глава компании «Норникель» 60-летний Владимир Потанин стал первым россиянином, заработавшим 30 миллиардов долларов, несмотря на решение суда о выплате компанией огромной компенсации после разлива топлива в Норильске, согласно рейтингу Forbes.

Это связано с ростом котировок акций металлургического гиганта, которые с декабря выросли с 23,6 тысячи рублей за штуку до 26,2 тысячи рублей 15 февраля, сообщил Forbes. В итоге состояние Потанина достигло 30 миллиардов долларов, что равно 2 триллионам рублей.

На рост акций не повлияло решение суда, которое потребовало от «Норникеля» выплатить 146 миллардов рублей за разлив топлива в Норильске. Красноярские депутаты предложили Потанину выплатить эту сумму из его кармана, а не из денег компании.

Еще полмиллиарда рублей красноярские власти хотят взыскать с «Норникеля» за нанесение ущерба птицам и другим видам животных, пострадавших от экологической аварии.