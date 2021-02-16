Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске

Рабочие при реконструкции краеведческого музея в Гурьевске обнаружили послание из прошлого — его автор рассказал, сколько было выпито вина при предыдущем ремонте здания, сообщил мэр города Станислав Черданцев.

Подрядчик нашел в одном из дымоходов бутылку из-под вина, закупоренную счет-фактурой. Она выскользнула из рук рабочего и разбилась. В ней оказалось письмо из 60-х годов.

Письмо датировано февралем 1964 года. Его автор называет себя «забулдыгой Порубевым» и пишет, что при ремонте это здания за два года было «выпито около сотни бутылок вина», что привело к травмам — сломанным ребрам и ноге, разбитому лбу.

Гурьевский городской краеведческий музей располагается в здании купеческого магазина, построенного в 1909 году.