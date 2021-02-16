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Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске

Источник:
Sibnet.ru
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Рабочие при реконструкции краеведческого музея в Гурьевске обнаружили послание из прошлого — его автор рассказал, сколько было выпито вина при предыдущем ремонте здания, сообщил мэр города Станислав Черданцев.

Подрядчик нашел в одном из дымоходов бутылку из-под вина, закупоренную счет-фактурой. Она выскользнула из рук рабочего и разбилась. В ней оказалось письмо из 60-х годов.

Письмо датировано февралем 1964 года. Его автор называет себя «забулдыгой Порубевым» и пишет, что при ремонте это здания за два года было «выпито около сотни бутылок вина», что привело к травмам — сломанным ребрам и ноге, разбитому лбу.

Гурьевский городской краеведческий музей располагается в здании купеческого магазина, построенного в 1909 году.

Фото: © Станислав Черданцев, https://vk.com/id422428128

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Письмо из 60-х в винной бутылке обнаружили в кузбасском Гурьевске
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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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