Фотограф показал плавление льда на Байкале

Фотограф Алексей Трофимов показал, как выглядит эффект плавления льда на Байкале, который возникает в начале марта.

«Температура еще отрицательная и далеко за минус 15. Но днем солнце уже шлет потоки инфракрасных лучей, которые нагревают темный лед в торосах, и он вплавляется в основной массив, при этом он не белеет, не покрывается белыми "собачками". А к заходу застывает, прозрачно сливаясь», — подписал снимок Трофимов в Instagram.

Он добавил, что такой эффект наблюдается не каждый год. Когда весна приходит резко с повышением дневной температуры, то лед не плавится, а быстро белеет и разрушается.