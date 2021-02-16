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Фотограф показал плавление льда на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Алексей Трофимов показал, как выглядит эффект плавления льда на Байкале, который возникает в начале марта.

«Температура еще отрицательная и далеко за минус 15. Но днем солнце уже шлет потоки инфракрасных лучей, которые нагревают темный лед в торосах, и он вплавляется в основной массив, при этом он не белеет, не покрывается белыми "собачками". А к заходу застывает, прозрачно сливаясь», — подписал снимок Трофимов в Instagram.

Он добавил, что такой эффект наблюдается не каждый год. Когда весна приходит резко с повышением дневной температуры, то лед не плавится, а быстро белеет и разрушается.


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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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