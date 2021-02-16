Штраф за нарушение ПДД «получил» каждый россиянин

ГИБДД вынесла с помощью дорожных камер 145,5 миллиона постановлений в 2020 году — эта цифра практически равна числу жителей России. Самое частое нарушение — превышение скорости.

В 2020 году с помощью автоматических комплексов вынесено 145,5 миллиона штрафных постановлений. Это на 19,2% больше, чем в 2019 году, приводит «Коммерсантъ» данные МВД. По данным Росстата, в 2019 году в России проживало 146,7 миллиона человек.

Топ-10 нарушений ПДД в 2020 году (количество постановлений)

превышение скорости — 124 миллиона

несоблюдение требований знаков и разметки — 13,6 миллиона

проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,2 миллиона

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона — 2,9 миллиона

управление неисправным транспортным средством — 2,8 миллиона

нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов — 2,6 миллиона

несоблюдение требований об ОСАГО — 2,6 миллиона

отказ пропустить маршрутное транспортное средство или автомобиль с включенным спецсигналом — 1,9 миллиона

нарушение ПДД пешеходом «или иным лицом, участвующим в дорожном движении» — 1,4 миллиона

непредоставление преимущества пешеходам или «иным участникам движения» — 1,2 миллиона

«С каждым годом мы получаем все меньше бракованного фотоматериала, а значит, в ГИБДД поступает больше материалов для рассмотрения. Повышается эффективность распознавания номерных знаков. На многих камерах включили работу в двух направлениях — встречном и попутном», — прокомментировали изданию в пресс-служба ассоциации ОКО.