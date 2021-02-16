Экономист заявил о желании МВФ «содрать с украинцев кожу»

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров выразил возмущение желанием Международного валютного фонда (МВФ) «содрать последний слой кожи» с украинцев.

«Докатились до ручки — Международный валютный фонд диктует кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства "Нафтогаза"», — приводит РИА Новости слова Гончарова.

МВФ планировал предоставить помощь на развитие Украины — 5 миллиардов долларов в течение полутора лет. Но перевел только 2 миллиарда. Для получения остальной суммы денег фонд призвал Киев должен продемонстрировать «больший прогресс».

Международный валютный фонд требует, помимо поднятия тарифов ЖКХ, принять закон о долгах за жилищно-коммунальные услуги, а также погасить внушительные долги «Нафтогаза».

«Остается только спросить (премьер-министра) Шмыгаля, а зачем брать кредиты, чтобы потом повышать и так неподъемную коммуналку и цены на энергоресурсы, если нашим людям уже сейчас нечего, извините, жрать?» — сказал Гончаров.