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США призвали Турцию избавиться от российской системы С-400

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новый госсекретарь США Энтони призвал Турцию избавиться от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в заявлении Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией», — приводит ТАСС текст сообщения.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.

Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Анкара предупредила, что не оставит применение санкций без ответа.

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