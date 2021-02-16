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Apple реализует в iPhone долгожданную функцию

Источник:
РИА Новости
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Функция Always On Display появится в новом iPhone — фанаты «яблочных» смартфонов ждали ее давно. Такая функция появилась на OLED-дисплеях более десяти лет назад.

Always On Display позволяет отображать информацию на экране, при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии, благодаря чему экономится энергия аккумулятора.

Речь идет о будущем iPhone 13 (по другим данным — 12s), который получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO, приводит РИА Новости сообщение Appleinsider.

Помимо возможности отображения ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц.

Новый iPhone будет представлен осенью 2021 года. Инсайдеры обещают смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие крупные нововведения.

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