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Путин поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству изучить возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.

Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых действует до 1 июля 2021 года. Она позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, в остальных регионах — до 6 миллионов рублей.

Путин ранее отметил, что программа поддержала жилищный рынок. При это она указал на проблемы в некоторых регионах, где возникли дисбалансы, «существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

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