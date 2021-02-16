Лавров заявил о разрушении отношений России и Евросоюза

Евросоюз сознательно разрушил каркас отношений с Россией, но Москва готова обсуждать с Брюсселем все накопившиеся проблемы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Контакты России с ЕС — спорадические. «Это либо отдельные вопросы бессистемного рассмотрения ситуации с поставками углеводородов, и то ЕС в этих консультациях заинтересован, чтобы каким-то образом выгораживать безответственных украинских руководителей, либо контакты по отдельным вопросам внешней политики», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он напомнил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал недавно ряд сомнительных заявлений. В частности, по его мнению, Россия не оправдала ожиданий, не смогла стать современной демократией. «То есть так прозвучало, что Россия, попросту говоря, безнадежна», — отметил министр.

Лавров обратил особое внимание на попустительство Брюсселя грубейшим нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру в Прибалтике, на Украине и в ряде других стран.

Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что если ЕС решит восстанавливать отношения, Россия будет к этому готова. «Выбор за Евросоюзом», — сказал он.