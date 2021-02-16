НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о разрушении отношений России и Евросоюза

Источник:
ТАСС
387 2
Фото: © United Nations

Евросоюз сознательно разрушил каркас отношений с Россией, но Москва готова обсуждать с Брюсселем все накопившиеся проблемы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Контакты России с ЕС — спорадические. «Это либо отдельные вопросы бессистемного рассмотрения ситуации с поставками углеводородов, и то ЕС в этих консультациях заинтересован, чтобы каким-то образом выгораживать безответственных украинских руководителей, либо контакты по отдельным вопросам внешней политики», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он напомнил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал недавно ряд сомнительных заявлений. В частности, по его мнению, Россия не оправдала ожиданий, не смогла стать современной демократией. «То есть так прозвучало, что Россия, попросту говоря, безнадежна», — отметил министр.

Лавров обратил особое внимание на попустительство Брюсселя грубейшим нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру в Прибалтике, на Украине и в ряде других стран.

Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что если ЕС решит восстанавливать отношения, Россия будет к этому готова. «Выбор за Евросоюзом», — сказал он.

Еще по теме
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Путин намекнул Японии на тщетность попыток вернуть Курилы
Президент России пообещал никогда не бросать Донбасс
Борреля назвали «девственником» после встречи с Лавровым
смотреть все
Политика #Мир
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Картина дня
Путин поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Лавров заявил о разрушении отношений России и Евросоюза
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
«Тревожную» мутацию коронавируса зафиксировали в десяти странах
Подробности
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
Как это работает
•
Как измерить радиацию при помощи смартфона
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Чиновника в Новосибирске поймали за махинации на стройках детсадов
Сибирь 16.02.2021 10:21
Исследователи изучат гены «проблемных» школьников в Новосибирске
Сибирь 16.02.2021 10:00
Группа «Звери» анонсировала концертный тур по Сибири
Сибирь 16.02.2021 09:03
Жителей Барнаула осудят за сексуальное насилие над мальчиками
Сибирь 15.02.2021 22:46
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21624
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6581
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5586
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5145
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Лавров заявил о разрушении отношений России и Евросоюза
Половина российских компаний поднимет цены на свою продукцию
«Тревожную» мутацию коронавируса зафиксировали в десяти странах
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2171
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
34
Навального за решеткой завалили котиками
31
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Sibnet.Ru