Новость об «изгнании» чиновников с обряда удивила власти Алтая

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов опроверг информацию об «изгнании» чиновников с места проведения обряда в честь празднования Нового года по алтайскому календарю.

В понедельник Духовный центр тюрков «Кин Алтай», которым руководит Сергей Кыныев, известный так же, как Акай Кине, распространил сообщение о том, что Кине якобы «прогнал» главу региона Олега Хорохордина с празднования алтайского нового года и «лишил его благословения». В сообщении утверждается, что губернатор якобы собирался запретить шаману проводить обряд.

«Группа последователей человека, которого цитируют сейчас в сети Интернет, провела своё мероприятие, после чего началась традиционная запланированная обрядовая часть праздника Чага Байрам с участием старейшин, общественников, жителей Горно-Алтайска и представителей органов исполнительной и законодательной власти», – сообщил Максимов.

Он добавил, что конфликтной или чрезвычайной ситуации, какой ее хотят показать сегодня отдельные представители так называемого духовного центра, не было.

«Глава Республики Алтай уважительно относится к традициям жителей региона. Все остальное – это частная интерпретация событий с неуместной в данном случае попыткой политизировать народный праздник и его проведение», – отметил Максимов.