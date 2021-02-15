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Госдума рассмотрит закон об уголовном проступке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятия «уголовный проступок», соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента. В эту категорию планируется отнести преступления небольшой и средней тяжести.

В документе указывается, что уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

При этом уголовным проступком не будут признаваться деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, в том случае если лицо было подвергнуто административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия.

В категорию уголовных проступков предлагается не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) и некоторые другие деяния.

Согласно законопроекту, понятие предлагается распространить на 112 составов преступлений. По ним в 2019 году были осуждены более 68 тысяч человек, из них для более 35 тысяч это был первый приговор в жизни.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...
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