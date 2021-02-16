Группа «Звери» анонсировала концертный тур по Сибири

«Звери» выступит с концертами в шести городах Сибири в конце апреля и мае, но билеты пока не появились в продаже, сообщил лидер группы Роман Билык.

«Друзья, с радостью анонсируем долгожданные даты наших ближайших концертов», — написал Билык в Instagram, опубликовав список из городов Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что «Звери» откроют тур в Барнауле 24 апреля, на следующий день выступят в Новосибирске. 27 апреля пройдет концерт в Кемерове, 28 — в Томске, 30 — в Красноярске. Затем артисты сделают перерыв и 13 мая выступят в Иркутске.

Музыкант отметил, что билеты на концерты появятся в продаже в ближайшее время.