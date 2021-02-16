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Группа «Звери» анонсировала концертный тур по Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © zveri_official, instagram.com/zveri_official

«Звери» выступит с концертами в шести городах Сибири в конце апреля и мае, но билеты пока не появились в продаже, сообщил лидер группы Роман Билык.

«Друзья, с радостью анонсируем долгожданные даты наших ближайших концертов», — написал Билык в Instagram, опубликовав список из городов Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что «Звери» откроют тур в Барнауле 24 апреля, на следующий день выступят в Новосибирске. 27 апреля пройдет концерт в Кемерове, 28 — в Томске, 30 — в Красноярске. Затем артисты сделают перерыв и 13 мая выступят в Иркутске.

Музыкант отметил, что билеты на концерты появятся в продаже в ближайшее время.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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