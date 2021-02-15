АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем

АвтоВАЗ отзывает более 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за возможных проблем с рулевым управлением, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 9311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении.

Машины отремонтируют бесплатно, на всех автомобилях будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Потенциальные проблемы с деталью выявило сервисное исследование производителя.

По итогам 2020 года продажи автомобилей семейства Lada Xray составили 19286 штук, что на 33% ниже показателя годичной давности. Минувшей осенью в продажу были выпущены две специальные версии машины с эффектными дизайнерскими решениями.