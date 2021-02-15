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Загадочных существ нашли под ледником Антарктиды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of State

Неизвестные живые организмы обнаружены международной группой ученых под шельфовым ледником Антарктиды, который находится над морским дном.

Исследователи пробурили скважины в леднике глубиной 890 метров. При этом глубина морского дна в районе бурения составила 1233 метра, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

Выяснилось, что под ледником существует сообщество из сидячих фильтрующих организмов, состоящее из губок и неопознанных существ. Ученые предполагают, что они могут относиться к губкам, асцидиям, гидроидам и другим таксонам.

Исследователи пока не понимают, чем питаются эти существа. Возможно, что для поддержания жизнедеятельности они используют энергию, извлекаемую из химических связей неорганических веществ.

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