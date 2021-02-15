Xiaomi объявила грандиозную распродажу в России

Xiaomi запустила распродажу в России, приуроченную к грядущему Дню защитника Отечества. Акция продлится до 25 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте компании.

В рамках распродажи производитель обещает скидки до 4 тысяч рублей на смартфоны и другую технику. Например, максимальные скидки в 4 тысяч рублей предлагают на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

При покупке некоторых категорий товаров клиентам достанутся разнообразные подарки. В частности, за приобретение флагманских смартфонов покупатель получит умный браслет Mi Smart Band 5 или фирменный рюкзак Xiaomi Business Backpack 2.

Есть и другие интересные предложения — так, на 55-дюймовый телевизор Mi LED TV 4A предлагается скидка в 6 тысяч рублей, на 65-дюймовый Mi TV 4S она составит 5 тысяч рублей. Робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop обойдется на 4 тысяч рублей дешевле.