НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi объявила грандиозную распродажу в России

Источник:
Sibnet.ru
800 0
Фото: © Xiaomi

Xiaomi запустила распродажу в России, приуроченную к грядущему Дню защитника Отечества. Акция продлится до 25 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте компании.

В рамках распродажи производитель обещает скидки до 4 тысяч рублей на смартфоны и другую технику. Например, максимальные скидки в 4 тысяч рублей предлагают на флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

При покупке некоторых категорий товаров клиентам достанутся разнообразные подарки. В частности, за приобретение флагманских смартфонов покупатель получит умный браслет Mi Smart Band 5 или фирменный рюкзак Xiaomi Business Backpack 2.

Есть и другие интересные предложения — так, на 55-дюймовый телевизор Mi LED TV 4A предлагается скидка в 6 тысяч рублей, на 65-дюймовый Mi TV 4S она составит 5 тысяч рублей. Робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop обойдется на 4 тысяч рублей дешевле.

Еще по теме
«Маруся» подружилась с умной техникой Xiaomi
Новая прошивка MIUI для Xiaomi разочаровала пользователей
Xiaomi представила новейшую оболочку MIUI
Xiaomi показала смартфон с «невероятным» экраном
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Торговля
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Госдума рассмотрит закон об уголовном проступке
Реестр для доступа к биометрическим данным создадут в России
АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителей Барнаула осудят за сексуальное насилие над мальчиками
Сибирь 15.02.2021 22:46
Новость об «изгнании» чиновников с обряда удивила власти Алтая
Сибирь 15.02.2021 22:37
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21438
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
6014
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5489
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5060
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Госдума рассмотрит закон об уголовном проступке
Реестр для доступа к биометрическим данным создадут в России
АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2170
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Подробности
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...
Sibnet.Ru