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Реестр для доступа к биометрическим данным создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе, следует из проекта приказа Минцифры. С помощью такой системы россияне смогут получать финансовые и государственные услуги удаленно.

Сейчас к системе подключены банки и страховые компании, в дальнейшем смогут подключиться другие организации, внесенные в реестр, пишет газета «Ведомости». Вести реестр участников будет компания «Ростелеком».

Планируется, что перечень участников реестра будет доступен на специальном сайте, претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Единую биометрическую систему запустили в 2018 году. С 1 января 2021 года россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать соответствующие услуги с помощью биометрии.

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