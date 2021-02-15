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Россия ограничила вывоз зерна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 15 февраля по 30 июня 2021 года устанавливает квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, на этот же период вводится пошлина на экспорт зерна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничение на вывоз зерна вводятся в рамках комплекса мер по борьбе с ростом цен на продукты. Власти рассчитывают, что квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы позволит стабилизировать цены на муку, хлеб и другие продовольственные товары из зерна.

Согласно документу, квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 17,5 миллиона тонн. Она должна распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона.

Также на период ограничений устанавливается пошлина на экспорт зерна. В частности, пошлина для пшеницы в пределах квоты составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну.

Для кукурузы и ячменя вывозные пошлины до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты — составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости.

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