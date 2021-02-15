НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»

Источник:
Sibnet.ru
133 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль заинтересовался приглашением президенту России Владимиру Путину от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска поговорить в новой социальной сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сначала хотим разобраться. Путин не использует социальные сети, он их не ведет. В целом это интересное предложение, но нам нужно понять, что предлагается», — цитирует Пескова РИА Новости.

Маск ранее опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. При этом он упомянул официальный англоязычный аккаунт Кремля.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке. Примечательно, что Маск регулярно использует русский язык в соцсетях. Например, в январе он по-русски оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику.

Clubhouse — международная социальная сеть, в которой общение происходит в тематических комнатах в прямом эфире. Фирменное приложение соцсети пока доступно только на iOS, а число пользователей в феврале 2021 года достигло 2,5 миллионов.

Еще по теме
Чету Навальных сделали символом любви в День Святого Валентина
Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
Сибирь 15.02.2021 15:43
Холод вернется в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 15:35
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21239
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
5497
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5429
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5014
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Актуальные темы
Дела Навального
207
Бывший СССР
36
Человек и космос
93
Русские машины
41
Климатические войны
43
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
Sibnet.Ru