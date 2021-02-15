Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»

Кремль заинтересовался приглашением президенту России Владимиру Путину от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска поговорить в новой социальной сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сначала хотим разобраться. Путин не использует социальные сети, он их не ведет. В целом это интересное предложение, но нам нужно понять, что предлагается», — цитирует Пескова РИА Новости.

Маск ранее опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. При этом он упомянул официальный англоязычный аккаунт Кремля.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке. Примечательно, что Маск регулярно использует русский язык в соцсетях. Например, в январе он по-русски оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику.

Clubhouse — международная социальная сеть, в которой общение происходит в тематических комнатах в прямом эфире. Фирменное приложение соцсети пока доступно только на iOS, а число пользователей в феврале 2021 года достигло 2,5 миллионов.