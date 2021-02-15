ГИБДД объяснила работу «скрытых патрулей»

Работа «скрытых патрулей» — это не «съемки из кустов», так дорожные полицейские борются с грубыми нарушениями ПДД, объяснение дали сотрудники ГИБДД Красноярского края.

Работает «скрытый патруль» так: дорожные полицейские находятся в машине без цветографических схем и фиксируют на камеру нарушения, затем передают данные ближайшему экипажу ДПС. Уже эти инспекторы выписывают протоколы.

В Красноярском крае такой «скрытый патруль» за первые часы работы обнаружил пятерых водителей, которые выехали на встречную полосу под знаком «Обгон запрещен». Одним из таких нарушителей был грузовик.

«Если кто-то считает, что такие методы неэтичны, то досмотрите видео до конца... уместно ли говорить об этике, когда грубое нарушение при обгоне чуть не приводит к трагедии», — сказано в посте в группе ведомства.

На видео автомобиль идет на обгон в неположенном месте и едва не врезается в другую машину.