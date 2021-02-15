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Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню

Источник:
ТАСС
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Древнейшую из известных науке пивоварен археологи нашли на юге Египта, ее возраст превышает 5 тысяч лет, сообщает Министерство туризма и древностей страны.

Пивоварню, скорее всего, построили во время фараона Нармера (около 3100-3000 годы до нашей эры). Его считают основателем I династии фараонов Древнего царства и объединителем Верхнего и Нижнего Египта, приводит ТАСС слова главы Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири.

«Пивоварня состояла из восьми секторов длиной 20 метров и шириной 2,5 метра каждый. В один сектор вмещалось 40 глиняных сосудов, по два в каждом ряду. Они были установлены на 0,4 м ниже уровня земли, там и производилось пиво методом нагрева воды и смеси зерен», — рассказал Вазири.

Исследования показали, что на пивоварне производилось до 22 400 литров пива одновременно. «Вероятно, пивоварня была построена в этом месте специально для обеспечения царских ритуалов в погребальных сооружениях, в том числе во время жертвоприношения», — отметил археолог Мэтью Адамс.

Пиво было хорошо известно древним египтянам. Его производили из ячменя или пшеницы и фиников.

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karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
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