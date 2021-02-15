Корабль «Прогресс МС-16» с грузом для МКС вышел на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-16» на орбиту, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Ракета стартовала с космодрома Байконур с грузом для Международной космической станции.

Полет корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции проходит по двухсуточной схеме, к модулю «Пирс» российского сегмента он должен пристыковаться 17 февраля.

Корабль доставит на МКС 2,5 тонны груза для экипажа. В частности, на станцию доставят 600 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, около 1400 килограммов оборудования и материалов, более 40 килограммов сжатых газов.

Экипаж также получит набор армирующих накладок с клеевым соединением для герметизации трещины в служебном модуле «Звезда», космонавты должны провести там ремонтно-восстановительные работы.