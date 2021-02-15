Кляйну ограничили срок ознакомления с делом

Кировский районный суд Томска в понедельник ограничил время на ознакомление с материалами дела мэра города Ивана Кляйна, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале.

Мэра Томска задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел, а срок содержания в СИЗО продлили до 13 марта. В феврале Кляйна госпитализировали в НИИ онкологии для операции на почке, но пока фигурант знакомится с материалами дела.

«Иван Кляйн и его защитники обязаны завершить процесс ознакомления с 17-ю томами уголовного дела уже 18 февраля», – написали адвокаты мэра.

По их словам, сейчас Кляйн ознакомился приблизительно с 2/3 материалов, он делал это в даты, определяемые по усмотрению следователя, не имея возможности затянуть процесс. Также у адвокатов нет возможности обсудить с подзащитным материалы следствия.

На прошлой неделе защитники подали жалобы в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой приостановить процесс ознакомления с материалами дела в связи с состоянием здоровья подзащитного. В связи с этим адвокаты просили суд не ограничивать сроки ознакомления.

«Суд, к сожалению, не согласился с доводами защиты ... Процесс ознакомления с делом должен быть завершен 18 февраля. Надлежащим образом подготовиться к защите в назначенный судом срок невозможно. Даже если отложить все процедуры по подготовке к операции на период после 19 февраля. Очевидно, что операция снова будет перенесена», – резюмировал адвокат Андрей Гривцов.