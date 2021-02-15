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Эксперт перечислил самые рискованные валюты

Источник:
«Прайм»
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Финансовый эксперт обратил внимание, что рискованно покупать не только маргинальные валюты вроде северокорейского вона или венесуэльского боливара, но и китайский юань и гонконгский доллар

Юань многие называют надежной и перспективной для вложений валютой, уповая на быстрое восстановление китайской экономики, но это далеко не так, считает доцент экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, но события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций.

Не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых.

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