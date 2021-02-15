Мастерица из Новосибирска показала связь поколений куклами

Новосибирская мастерица Ирина Верхградская сделала новую композицию из кукол. Это бабушка с маленьким внуком, который играет на смартфоне.

Ирина Верхградская опубликовала новую работу в своей группе ВКонтакте. По сюжету новой композиции Верхградской маленький мальчик сидит на кресле и увлеченно смотрит в смартфон. Бабушка присела на подлокотник и с интересом наблюдает за внуком.

Мастерица еще не придумала название для композиции и предложила сделать это поклонникам ее творчества. В комментариях пользователи соцсети придумали несколько называний, среди которых «Связь поколений», «В гостях у бабушки», «Тихое счастье», «Новое поколение».

Фото: © Ирина Верхградская

В коллекции у кукольницы уже более 1700 работ. Все куклы новосибирской мастерицы — уникальная ручная работа. Сами фигурки выполнены из полимерной глины, элементы декора и одежда — из ткани. Каждая кукла в высоту примерно 15 сантиметров.

Сейчас Верхградская планирует сделать бойкую старушку, только что вернувшуюся с огорода и отдыхающую на своей веранде.