НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Facebook выпустит умные часы на Android

Источник:
РБК
222 0
Фото: eston / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Компания Facebook взялась за разработку умных часов на базе Android. Они будут работать через сотовую связь, независимо от смартфона.

Часы позволят их владельцам отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и отслеживания состояния здоровья, сообщает РБК со ссылкой на The Information.

Умные часы будут поначалу работать на базе Android. Но Facebook разрабатывает свою собственную операционную систему для своих будущих устройств.

Первую версию умных часов Facebook выпустит к 2022 году, а часы второго поколения — в 2023 году.

Еще по теме
Электроэнергию научились получать от тепла человеческого тела
«Маруся» подружилась с умной техникой Xiaomi
Россия откажется от восьмерки в междугородних звонках
Бытовая электроника резко подорожала в России
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
Сибирь 15.02.2021 15:43
Холод вернется в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 15:35
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21236
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
5480
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5427
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5013
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Актуальные темы
Дорожные войны
41
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
51
О любви и нравах
84
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
Sibnet.Ru