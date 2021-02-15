Facebook выпустит умные часы на Android

Компания Facebook взялась за разработку умных часов на базе Android. Они будут работать через сотовую связь, независимо от смартфона.

Часы позволят их владельцам отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и отслеживания состояния здоровья, сообщает РБК со ссылкой на The Information.

Умные часы будут поначалу работать на базе Android. Но Facebook разрабатывает свою собственную операционную систему для своих будущих устройств.

Первую версию умных часов Facebook выпустит к 2022 году, а часы второго поколения — в 2023 году.