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Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Лето

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Второй трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето стал доступен в Сети раньше положенного срока.

В новом трейлере много интересных эпизодов, в том числе сцены с Дарксайдом, Чудо-женщиной в исполнение Галь Гадот и остальной Лигой.

Самым интересным моментом всего трейлера стало появление в финале Бэтмена в компании с Джокером. Роль Джокера исполняет Джаред Лето.

Режиссерскую версию «Лиги справедливости» выпустят 18 марта этого года. Лента будет представлена на сервисе NBO Max. Фильм выйдет продолжительностью 4 часа.

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Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
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