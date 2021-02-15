Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Лето

Второй трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето стал доступен в Сети раньше положенного срока.

В новом трейлере много интересных эпизодов, в том числе сцены с Дарксайдом, Чудо-женщиной в исполнение Галь Гадот и остальной Лигой.

Самым интересным моментом всего трейлера стало появление в финале Бэтмена в компании с Джокером. Роль Джокера исполняет Джаред Лето.

Режиссерскую версию «Лиги справедливости» выпустят 18 марта этого года. Лента будет представлена на сервисе NBO Max. Фильм выйдет продолжительностью 4 часа.