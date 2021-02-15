НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Полицейский в Кузбассе сделал предложение девушке на планерке

Источник:
Sibnet.ru
392 1

Старший лейтенант полиции Григорий Степанов из Кемерова сделал предложение своей девушке во время утренней планерки в День святого Валентина, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Его избранницей стала коллега — дознаватель отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово лейтенант Ирина Гончарова.

Полицейский появился на инструктаже перед заступлением на дежурство следственно-оперативной группы, куда входила Гончарова. Девушке дали команду «Кругом!», и, обернувшись, она увидела Степанова, который встал перед ней на колено, вручил цветы, обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.

Взволнованная девушка приняла их и ответила «Да!».


Еще по теме
Томский дворник ответил цитатой Beatles на вопрос о любви
Паралимпийская чемпионка из Приангарья стала героиней ролика Toyota
Школьница бросила учебу и разбогатела на интимных фото
Более 400 тысяч собрали на восстановление башни Лунева
смотреть все
Кузбасс #О людях
О самом главном
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Китайский Новый год: как привлечь богатство?
Пикантный день влюбленных: недорогие подарки из секс-шопа
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
Сибирь 15.02.2021 15:43
Холод вернется в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 15:35
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21236
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
5480
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5427
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5013
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Актуальные темы
Дорожные войны
41
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
51
О любви и нравах
84
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
Sibnet.Ru