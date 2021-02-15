Полицейский в Кузбассе сделал предложение девушке на планерке

Старший лейтенант полиции Григорий Степанов из Кемерова сделал предложение своей девушке во время утренней планерки в День святого Валентина, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Его избранницей стала коллега — дознаватель отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово лейтенант Ирина Гончарова.

Полицейский появился на инструктаже перед заступлением на дежурство следственно-оперативной группы, куда входила Гончарова. Девушке дали команду «Кругом!», и, обернувшись, она увидела Степанова, который встал перед ней на колено, вручил цветы, обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.

Взволнованная девушка приняла их и ответила «Да!».