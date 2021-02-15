Часть «коронавирусных» ограничений снимут в Новосибирской области

Власти Новосибирской области отменят ограничения на работу ресторанов и кафе, частичную заполняемость кинотеатров, театров и спортивных залов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Ситуация продолжает оставаться достаточно стабильной, идет умеренное снижение. В связи с тем, что мы в таком периоде живем достаточно давно, уже больше полутора месяцев, предлагаю подготовить новое решение по снятию отдельных ограничений», – сказал губернатор Андрей Травников.

Он предложил со следующего понедельника, 22 февраля, снять ограничения по заполняемости залов спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Также в регионе снимут ограничения предприятий общепита: сейчас им нельзя работать с 24.00 до 8.00.

«Остальные ограничения и требования, в том числе по соблюдению мер санитарной безопасности на территории Новосибирской области продолжает действовать, в том числе и масочный режим», – добавил Травников.