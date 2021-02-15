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Хакасский фермер стал фигурантом дела за ограждение из надгробий

Источник:
Sibnet.ru
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Фермер из Хакасии огородил участок надгробиями, правоохранительные органы за осквернение памятников возбудили уголовное и административное дело, сообщает прокуратура региона.

Изгородь из надгробий появилась рядом с селом Шира. Предприниматель обозначил территорию, на которой разводит скот. Фермер Владимир Демин сказал журналистам, что под этими надгробиями никто не покоится, поэтому он их взял.

Поселковые власти направили фермеру предписание убрать памятники с участка. Тот ответил, что это не памятники, а «предметы, похожие на них». Поэтому он не будет избавляться от надгробий.

Прокуратура Хакасии установила, что некто с декабря 2020 по февраль 2021 году уничтожил 14 надгробий с мест захоронений на кладбище в Ширинском районе. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 1 статьи 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений).

В отношении фермера возбуждено дело по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение). За это грозит штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы.

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Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
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