Редкий ВАЗ-«Тарзан» выставили на продажу

Владелец очень редкого ВАЗ — «Тарзан» — выставил его на продажу за 1,2 миллиона рублей. По словам хозяина, такая машина была выпущена в единственном экземпляре.

Хэтчбек ВАЗ-2112 темно-зеленого цвета отличают высокий дорожный просвет, «кенгурятник» желтого цвета, пороги и расширители арок. Авто 2001 года выпуска оборудовано кондиционером, центральным замком, полным электропакетом, различными обогревами, автозапуском, качественной шумоизоляцией и аудиосистемой. «Тарзан» оснащен полноприводной трансмиссией от ВАЗ-2121.

«Вот такой русский ответ «Субару». Реальный авто с комфортом и проходимостью с возможностью ремонта на коленке в любом колхозе за смешные деньги», — написал автор объявления на «Авито».

Фото: © avito.ru

Семейство автомобилей «Тарзан» по мелкосерийной технологии выпускала тольяттинская фирма «Лада-Консул». По словам продавца, было собрано около 100 штук на базе ВАЗ-2111 и 400 — на базе «девятки».