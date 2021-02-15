Новак оценил уровень готовности «Северного потока — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он выразил уверенность, что проект, несмотря на давление США, будет достроен.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.

«Несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые <...> затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Новак напомнил, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который вместе с «Газпромом» реализуют иностранные компании. И в его запуске прямо заинтересованы зарубежные партнеры.