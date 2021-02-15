Роскосмос показал фото марсианского кратера

Роскосмос опубликовал снимок кратера Марса, сделанный аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии ExoMars-2016.

«На представленной ниже фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада — равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Размеры самого кратера достигают около 12 километров в диаметре, на снимке представлена область площадью пять на 10 километров. Снимок был сделан при помощи камеры CaSSIS.

«Цветные фильтры камеры CaSSIS позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок. Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», — отмечается в сообщении.