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Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложил ввести в России директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог в письме на имя главы МВД отметил, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от тотального истребления, и заслужили тем самым особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений.

Но в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, в том числе с использованием социальных сетей.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны», — приводит RT письмо.

Орлов предлагает наказывать за оскорбление штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

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