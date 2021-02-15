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СТС показал тизер второго сезона сериала «Дылды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Тизер второго сезона сериала «Дылды» состоит из монолога главного героя и нарезки кадров. Премьера состоится 1 марта на СТС.

Сериал «Дылды» рассказывает историю талантливого волейбольного тренера Михаила Ковалева. В первом сезоне его за хамство и пренебрежительное отношение к женщинам выгнали с должности главного тренера московского «Динамо». Чтобы спасти карьеру, Ковалев тренирует женскую волейбольную команду в провинциальном городке.

В тизере второго сезона, Ковалев, роль которого исполняет Павел Деревянко, произносит душевный монолог. «Мы совершаем ошибки и почему-то думаем, что это провал. Ошибки — это урок, возможность понять, чего мы хотим, кого любим, и шанс все изменить», — говорит Ковалев.

Судя по кадрам из тизера, волейбольный тренер снова вернется в провинцию, чтобы наладить отношения с любимой женщиной и своей спортивной командной, которую привел к победе. Но, естественно, героя ждет множество препятствий и сложный выбор.

Кроме Деревянко, в сериале снялись Дарья Урсуляк, Татьяна Орлова, Павел Майков. В новом сезоне к проекту присоединились новые герои, например одну из волейболисток сыграет участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина. Премьера второго сезона сериала «Дылды» состоится 1 марта на канале СТС.

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