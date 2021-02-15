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Участников запрещенной террористической организации задержали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСБ по Новосибирской области

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске и Томске участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь – Джихад».

Задержанные были причастны к финансированию террористической деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации», – говорится в сообщении.

Подозреваемые арестованы. Отмечается, что один из них – россиянин, другой – гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

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