Участников запрещенной террористической организации задержали в Сибири

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске и Томске участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь – Джихад».

Задержанные были причастны к финансированию террористической деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации», – говорится в сообщении.

Подозреваемые арестованы. Отмечается, что один из них – россиянин, другой – гражданин одной из стран ближнего зарубежья.