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Иркутянин протаранил стаю собак, спасая ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стая собак напала на девочку в Ленинском районе Иркутска, ребенка спас случайный водитель, который протаранил свору. СУ СКР по Иркутской области организовало доследственную проверку.

Видео из машины появилось в соцсетях. В кадре видно, как мужчина едет по улице и сталкивается со сворой собак, которые преследуют девочку. Водитель разгоняет животных и спасает школьницу.

На видео слышно, как девочка, плача, рассказывает: «Я боюсь очень собак. Первый раз налетели». В соцсетях сказано, что водитель отвез девочку домой.

Следствие организовало проверку по факту ЧП по статье «Халатность». «Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», – сказано в сообщении следствия.

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karuto

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