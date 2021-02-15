Усс показал улов на зимней рыбалке. ФОТО

Губернатор Красноярского края Александр Усс показал, как ловит рыбу в выходные, подписчики сделали главе региона несколько замечаний.

«Только начало, день длинный — рассчитываю на 30 штук. Минимум!», — написал Усс в Instagram, показывая свой улов на зимней рыбалке на Красноярском водохранилище. Он поймал три рыбы.

Подписчики в рыбалке губернатора увидели несколько нарушений закона: незаконный выезд на лед, возможное отсутствие разрешения на любительскую рыбалку. Также подписчики посоветовали не ловить больше пяти килограммов, так как за это штрафуют.