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Усс показал улов на зимней рыбалке. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс показал, как ловит рыбу в выходные, подписчики сделали главе региона несколько замечаний.

«Только начало, день длинный — рассчитываю на 30 штук. Минимум!», — написал Усс в Instagram, показывая свой улов на зимней рыбалке на Красноярском водохранилище. Он поймал три рыбы.

Подписчики в рыбалке губернатора увидели несколько нарушений закона: незаконный выезд на лед, возможное отсутствие разрешения на любительскую рыбалку. Также подписчики посоветовали не ловить больше пяти килограммов, так как за это штрафуют.


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