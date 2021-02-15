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Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Шведских играх и досрочно стали победителями Евротура.

Встреча в Мальме завершилась со счетом 7:4. В составе сборной России шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. У чехов отличились Михаэль Шпачек, Якуб Флек, Лукаш Клок и Давид Томашек.

«Свежие силы дали энергии, чтобы ребята начали активно играть в зоне атаки, создавать моменты, дорожить шайбой. Это помогло нам перевернуть игру. Все наши голы в третьем периоде говорят о том, что у команды большой характер и большой резерв», — прокомментировал и.о. главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов.

Для россиян эта победа стала девятой в девяти матчах Евротура. Перед заключительным этапом, который пройдет в Чехии в мае, сборная России набрала 24 очка. Тем самым она досрочно обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре.

Российские хоккеисты выиграли турнир в девятый, рекордный раз. Столько же побед в турнире и у финнов.

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