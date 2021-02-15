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Рождение третьих детей простимулируют маткапиталом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты ЛДПР предложили выдавать материнский капитал на третьего и последующего детей в регионах России с низкой рождаемостью, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов в Telegram.

«Размер регионального семейного капитала крайне низкий и составляет 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стать стимулом для рождение третьего ребенка», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает выплаты маткапитала на третьего ребенка с 1 января 2022 года в регионах с низкой рождаемостью, а также на последующих детей, если семья не воспользовалась правом на дополнительные меры господдержки. Выплату смогут получить мужчины, усыновившие третьего и последующих детей.

Маткапитал на третьего ребенка будет равняться выплате на первого. Сейчас это более 503 тысяч рублей.

Самое большое сокращение населения, по данным ЛДПР, зафиксировано в Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в Алтайском крае.

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