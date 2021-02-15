Строительство колеса обозрения в Красноярске показали на фото

Колесо обозрения высотой 50 метров в закрытыми кабинами откроют 1 мая в парке «Роев ручей», сообщил директор красноярского парка флоры и фауны Андрей Горбань.

«Надеюсь, что к 1 мая новое колесо высотой 50 метров, с закрытыми кондиционируемыми и обогреваемыми кабинками, пройдет необходимые испытания, а к 1 июня заработают и остальные аттракционы на том же месте, где они традиционно и размещались», — написал Горбань в соцсетях. Он отметил, что колесо изготовлено в Красноярске.

До этого самым высоким колесом обозрения в Красноярске было 38-метровое в «Центральном парке». При этом в Сибири самое высокое колесо обозрения находится в Новосибирске на набережной. Его высота 67 метров, это больше высоты 20-этажного дома.