Греф оценил масштабы падения российской экономики

Спад российской экономики по итогам 2020 год составит около 3,4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Некоторым отраслям потребуется государственная поддержка.

«Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами», — сказал Греф на телеканале «Россия-1» в воскресенье

По его словам банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации.

В реструктуризации, по оценке Сбербанка, будут нуждаться около шести отраслей. «Для этих отраслей необходима будет и государственная поддержка, и помощь банков по реструктуризации кредитов этим предприятиям», — отметил Греф, не уточнив отрасли.