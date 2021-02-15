Россия испытала систему предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении в конце 2020 года, сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал Боев в эфире программы телеканала «Звезда».

Планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

По данным ТАСС, российская СПРН состоит из двух эшелонов — космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления.

Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России.