Жителям России напомнили о шестидневной рабочей неделе

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня защитника Отечества, за которой последует трехдневная рабочая неделя.

Праздники выпадут на три дня — с 21 по 23 февраля, а рабочий день перенесут с 22-го числа на субботу, 20 февраля.

Таким образом, на грядущей неделе россиян ждет единственная в году шестидневка, за которой последует трехдневная рабочая неделя.

Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.