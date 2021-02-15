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Жителям России напомнили о шестидневной рабочей неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня защитника Отечества, за которой последует трехдневная рабочая неделя.

Праздники выпадут на три дня — с 21 по 23 февраля, а рабочий день перенесут с 22-го числа на субботу, 20 февраля.

Таким образом, на грядущей неделе россиян ждет единственная в году шестидневка, за которой последует трехдневная рабочая неделя.

Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

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